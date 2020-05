Kasia Tusk zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie w maseczce na twarzy i zaprosiła swoje czytelniczki na nowy wpis na blogu, w którym zastanawia się, jaki sens ma w obecnej sytuacji światowej pandemii moda:

Aby mogła istnieć potrzebuje przecież wielkiej uwagi. Musi sprawiać, aby ten kto ją nosi wyróżniał się w tłumie. Im większy tłum, tym bardziej moda może być oryginalna, aby skuteczniej zwracać uwagę (dlatego moda kwitnie i czuję się najlepiej w wielkich miastach). Ale co jeśli zjawisko tłumu przestało istnieć? Jeśli nie ma już areny, na której moda mogła pokazać sens swego istnienia? Epidemia, zawężenie kontaktów społecznych, zmniejszenie liczby osób w miejscach pracy, zamknięte szkoły, kluby, niechęć ludzi do spędzania czasu w miejscach publicznych – to wszystko sprawia, że zdecydowana większość ubrań i dodatków zaprojektowanych dla nas przez projektantów na ten sezon właściwie straciło rację bytu. - pisze Kasia

Jej tato musiał wyczuć, że córka, która od lat prowadzi modowego bloga, niepokoi się o przyszłość, więc postanowił ją pocieszyć:

Nie widzę pod maseczką, czy jesteś smutna, czy uśmiechnięta. Pamiętaj, całe to zło kiedyś minie, więc głowa do góry! A buty rzeczywiście fajne... - napisał Donald Tusk

Komentarz musiał rozczulić Kasię, bowiem odpisała tacie jednym słowem:

tęsknimy ❤️

Fanki Kasi zachwycały się zaś faktem, że jej Donald Tusk ma taki dobry gust.