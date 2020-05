Anna Powierza jest mamą samotnie wychowującą 6-letnią córkę. Aktorka jest więc w podwójnie trudnej sytuacji, bowiem nie dość, że niemal wszystkie zdjęcia do filmów i seriali zostały wstrzymane, to nawet jeśli pojawiłaby się jakaś praca, ona musi zostać w domu z córką, gdyż nie chce posyłać jej do przedszkola w czasie pandemii.

Reklama

Powierza w rozmowie z "Twoim Imperium" wyznała, że jej sytuacja finansowa zaczyna się robić dramatyczna:

Przyznam szczerze, że wiszę trochę nad przepaścią. Nie wiem, co będzie, jeśli nie uda mi się spłacić kredytu, uregulować rachunków, zapełnić lodówki

Aktorka nie należy do grona tych rozchwytywanych przez reżyserów czy reklamodawców, dlatego jej oszczędności są dość skromne:

Prawda jest taka, że nie dostaję tylu propozycji, żeby mieć mocne zaplecze finansowe, które pozwoliłoby mi zabezpieczyć się na te kilka miesięcy.

W tej trudnej sytuacji Anna Powierza może jednak liczyć na pomoc przyjaciół.

Przypomnijmy, iż na swoją trudną sytuację finansową z powodu pandemii narzekali także Anna Korcz, Bartek Kasprzykowski, Joanna Moro czy Jacek Poniedziałek.