Znana ze swojej szczerości i nieowijania w bawełnę dziennikarka często bezlitośnie rozprawia się z celebrycką głupotą. Ostatnio poczynania gwiazd polskiego show biznesu ponownie sprowokowały Karolinę Korwin Piotrowską do ostrego komentarza. Tym razem poszło o nowe internetowe wyzwanie #cucchallenge, które w wykonaniu polskich celebrytów wypadło bardzo niefortunnie. Barbara Kurdej-Sztan, Rafał Maślak, Julia Wieniawa, Adam Zdrójkowski oraz kilkoro ich sławnych kolegów postanowiło bowiem podpiąć pod swój satyryczny filmik poważny problem, jakim jest przemoc domowa. W efekcie mamy humorystyczną sekwencję ująć, w których Rafał Maślak wali Basię Kurdej-Szatan patelnią w głowę, a ona uderza kogoś swoim brzuchem ciążowym, a to wszystko okraszone apelem o reagowanie na przemoc domową.

Wideo zostało bardzo źle odebrane, czemu wyraz dali internauci na profilu Barbary Kurdej-Szatan. Aktorce i jej kolegom zarzucono robienie sobie żartów z przemocy domowej i drwinę z jej ofiar. Do tych głosów dołączyła właśnie Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka apeluje do władz, by pozwoliły celebrytom wrócić na ścianki, bowiem efekty ich domowej kreatywności są niebezpieczne dla społeczeństwa:

Bardzo proszę Pana Morawieckiego, każdego, kto tam jest u władzy, by jak najszybciej odmroził ścianki i bankiety, bo trudno będzie znieść kolejny idiotyczny celebrycki „challenge”, ci ludzie nudzą się w szkodliwy dla innych sposób, bezmyślny i żenujący, niestety nudzą się ostentacyjnie, publicznie, a potem rżną głupa, że to śmieszne jest i z Ameryki.

Krytykując celebryckie #cucchallenge Korwin Piotrowska odwołuje się także do swoich doświadczeń:

Jako osoba, która doświadczyła przemocy, bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby: dajcie im do jasnej cholery te ścianki, koreczki, bankiety i ustawki, w przeciwnym razie ludzkość tego wypływu kreatywności dłużej nie wytrzyma. Już nie ma dna, od spodu którego można pukać. To jest jądro obciachu. Dziękuje💪