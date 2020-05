#cucchallange to kolejne instagramowe wyzwanie, które dotarło do Polski nie ze Stanów Zjednoczonych, jak myśli Basia Kurdej-Szatan, a z Francji. Uczniowie tamtejszych szkół kaskaderskich zmontowali wideo, które wygląda, jakby między nimi toczyła się bójka. Przesłanie filmu było takie, że w końcu pokonamy koronawirusa. Nazwa #cucChallenge wzięła się od Campus Univers Cascades. Internauci podchwycili nową modę i zaczęli nagrywać różne wersje takich filmików. Pomysł dotarł także do Hollywood. Znana z filmów Quentina Tarantino aktorka Zoe Bell, wraz z koleżankami po fachu Drew Barrymore, Halley Berry, czy Scarlett Johansson nagrały swoją wersję wyzwania pod nazwą #BossBitchFightChallenge. Filmik utrzymany w klimacie Tarantino pokazuje, jak gwiazdy światowego kina po kolej zadają sobie ciosy.

Niestety, kiedy #cucchallenge dotarł do Polski, rodzimi celebryci postanowili dorobić do niego wyższą ideologię. Swoją wersję wyzwania okrasili więc apelem o reagowanie na przemoc domową. Pomysł okazał się mocno nietrafiony, bowiem przerysowane miny Rafała Maślaka, który wali patelnią w Barbarę Kurdej-Szatan, a ta zaś uderza inną celebrytkę ciążowym brzuchem, nie współgra z tak poważnym tematem, jak przemoc domowa.

Reakcje internautów na #cucchallenge polskich celebrytów były bardzo negatywne.

A teraz pomyślcie jak na wasze wypociny reagują ofiary przemocy domowej. Niesmaczne, płytkie i żenujące. Robienie sobie żartów z takiego tematu jest naprawdę przykre. - napisała jedna z fanek pod filmem

Kurdej-Szatan odpowiedziała wówczas:

tylko ... właśnie. To jest pomysł wzięty ze Stanów, zabawa tiktokowa, zabawa montażem niczym filmy akcji. I tyle. Natomiast niektóre osoby biorące udział bały się, że jednak jest to dość hardcorowe i zasugerowały, aby jednak dodać info apropos walki z przemocą ... więc - dodaliśmy. Ale sam filmik był jedynie zabawą filmową i zabawą montażem. Jak wszystko co również zawierają filmy czy inne produkcje.

Tłumaczenie aktorki tylko dolało oliwy do ognia:

a nie jak pomysł jest ze stanów to wszystko jest cacy. Jeśli to ma jakos edukować o przemocy to przekaz tego filmu to „przemoc jest zabawna i nikomu nic złego sie nie dzieje”. Straszne, ze ludzie „kultury” wykazali sie tak porażającym brakiem wyczucia. Ze swojej strony mogę tylko zaproponować aby bohaterów tego „dzieła” bojkotować! W głowie mi sie nie mieści, ze w XXI wieku powstało coś tak astronomicznie durnego i ze ma Pani „odwage” bronić tej produkcji.

Bohaterom filmu życzę więcej oleju w głowie

żenujące, smutne, przykre... aż strach pomyśleć, co czują ofiary przemocy widzące ten filmik... w takich chwilach, gdy oglądam „takie coś” tracę wiarę w ludzi... a taka sympatia Cię darzyłam, Basiu...

nie wszystko co ze stanów jest dobre i nie jest to żaden argument. Przykre ze z takiego tematu robicie sobie żarty przepraszam cyt: „ale sam filmik był jedynie zabawa filmowa i zabawa montażem” jeśli chcecie się bawić to wybierzcie może inny temat??

pani się bawi ktoś inny cierpi. Taka parodia to wstyd. To straszne!!!!