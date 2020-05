Kilka miesięcy temu zawsze uśmiechnięty i radosny Qczaj zaskoczył wszystkich trudnym wyznaniem o tym, że w dzieciństwie był molestowany seksualnie przez przyjaciela rodziny. Trener wyjawił wówczas także, że jest gejem i w związku z tym borykał się w przeszłości z prześladowaniami.

Reklama

Kilka dni temu Qczaj wdał się w dyskusję na temat adopcji dzieci przez osoby homoseksualne. Wszystko zaczęło się od komentarza, jaki trener zostawił na profilu Anny Lewandowskiej pod postem ze zdjęciem jej nowo narodzonej córeczki:

Ło Boziu😍 i te paluszki ❤️❤️❤️

Kiedy jedna z internautek napisała, że Qczaj z pewnością doczeka się kiedyś dziecka, ten odpisał:

Niestety, będąc gejem, nie mogę w tym kraju mieć dziecka. Chciałbym dać jakiemuś dzieciaczkowi lepszy start w życie, jakiego sam nie miałem, miłość, której będąc dzieckiem, od ojca nie zaznałem, ale w naszym kraju jakoś bardziej się woli, gdy dziecko obumiera w domu dziecka z braku miłości czy wychowuje się w patologii np. bite przez rodziców... W naszym kraju najważniejsze jest przysłowie "chłopak i dziewczyna to normalna rodzina". Tak więc, co mam Ci kochana powiedzieć... Mimo że dałbym takiemu dziecku największą miłość świata, to jestem gejem i bałbym się, że ta "lepsza" połowa naszego społeczeństwa, by je po prostu zniszczyła... Ale może kiedyś... Może nie tu... Może coś się zmieni.

Wypowiedź trenera nie spodobała się jednej z internautek, która pod jego komentarzem napisała:

Jeżeli ma Pan takie upodobania, to bardzo proszę. Ale jeżeli chce pan mieć dziecko jak w normalnej rodzinie, to proszę je sobie urodzić, tak jak to normalnie wygląda. Dziecko potrzebuje matki i ojca. Rodzina stworzona przez dwóch mężczyzn nie jest normalną rodziną i żadna miłość pana do dziecka nie zastąpi mu matki. Jeżeli mężczyzna chce wychować dziecko z drugim mężczyzną, to niech sobie je spłodzą.

Qczaj nie zostawił tego komentarza bez odpowiedzi:

Z całym szacunkiem, proszę się puknąć w czoło. Dziecko potrzebuje miłości! Jeśli chodzi o normalność, to proszę powiedzieć wszystkim samotnym mamom, że są nienormalne, proszę również powiedzieć to babciom, które je wychowują… Ja również szanuję tak ograniczone osoby jak pani, ale jeśli kiedykolwiek będę miał szansę, by mieć dziecko, to będę je miał!

Co ciekawe, choć w dyskusji na profilu Ani Lewandowskiej pojawiło się ponad 100 wypowiedzi, sama trenerka nie zabrała głosu w tym trudnym temacie.