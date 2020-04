Tom Hanks i Rita Wilson w marcu poinformowali, że zachorowali na COVID-19. Para zalicza się już do grupy ozdrowieńców. Teraz chcą pomóc amerykańskim naukowcom w wyprodukowaniu szczepionki przeciwko koronawirusowi i zdecydowali się na oddanie osocza.

Podczas rozmowy w amerykańskiej publicznej rozgłośni radiowej NPR, Hanks zapowiedział, że wraz z żoną przekażą swoje osocze, by pomóc w opracowaniu szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Zadawaliśmy sobie pytania: co możemy teraz zrobić? Jak możemy pomóc? No i właśnie dowiedzieliśmy się, że nosimy w sobie przeciwciała. Zwrócono się do nas z pytanie, a my od razu powiedzieliśmy: Chcecie naszej krwi? – opowiadał Hanks.

Tom Hanks zażartował, że wymyślił nawet nazwę dla szczepionki, która mogłaby powstać z jego krwi: HANK-CCINE.

Aktor zapewnił również, że wraz z żoną czują się dobrze i nie występują u nich żadne komplikacje po zakażeniu się COVID-19.