Jak zdradziła w rozmowie z Wideoportalem, 40-latek na co dzień mieszka w Miami, ale często odwiedza Brazylię, gdzie prowadzi swój biznes.

Karolina, mimo że jest młodsza od swojego wybranka o 17 lat, świetnie się z nim dogaduje. Związek ze starszym mężczyzną dał jej poczucie bezpieczeństwa i zapewnił życiową stabilizację.

To, że poznałam Jaimego, jest niesamowite. To, że jest starszy, ułatwia mi sprawy pod tym względem, że ja trochę jestem dojrzalsza, że dużo pracuję, że dużo podróżuję i mam inne priorytety. Dopełniamy się jakoś. Ja jestem szczęśliwa, że mogę przyjść do domu, wypić z nim herbatę, porozmawiać, oglądnąć jakiś film. To jest niesamowite - wyznała. - Jest właśnie u mnie w Polsce. Tak naprawdę ma taką pracę, która pozwala mu na to, żeby być ze mną częściej niż nie - cieszy się modelka.