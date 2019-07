Pierwsze doniesienia medialne brzmiały bardzo nieprzyjemnie dla niego, ale już te późniejsze bardzo mocno je łagodziły - zauważył piłkarz. Radosław Majdan uważa, że Jarosław Bieniuk jest bardzo odpowiedzialną osobą naznaczoną traumą po ciężkich życiowych doświadczeniach związanych ze śmiercią partnerki, Anny Przybylskiej.

Nie wątpiłem w jego niewinność. Wydawało mi się, że ktoś, kto jest ojcem trójki dzieci, co jest bardzo odpowiedzialne, po tragedii, jaką przeżył w swoim życiu, bardzo mi się to wszystko nie sklejało - argumentuje.

Majdan twierdzi, że Jarosław Bieniuk jest człowiekiem bardzo pozytywnym, pozbawionym agresji, obdarzony radosną energią. - Nie widzę momentu, kiedy on w życiu zrobił komukolwiek jakąś krzywdę z premedytacją. Zdecydowanie to wszystko nie pasowało mi do niego - zapewnił były sportowiec.