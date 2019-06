"Moja kochana Kabula ma dzisiaj urodziny. Skończyła właśnie… 21 lat! Patrzę na Jej uśmiechniętą buzię na zdjęciach i nie mogę uwierzyć w to, jak wiele się zmieniło od naszego pierwszego spotkania w 2015 roku, kiedy przyjechałam do Tanzanii, żeby zrealizować film dokumentalny +The Ghost People+" - napisała na Instagramie.

Podkreśliła, jak niezwykłą przemianą przeszła dziewczyna.

"Kiedyś tak bardzo skryta w sobie, odgrodzona od świata, pełna żalu za to, co Ją spotkało... Dzisiaj to zupełnie inna KOBIETA! Pełna marzeń, zapału do pracy, chęci pomocy innym… i radości! Moja adoptowana córka, dziewczyna, która zmieniła moje życie bardziej niż ja Jej. Tak się cieszę, że mogę być częścią Jej świata" - napisała.

Wojciechowska wychowuje córkę Marysię, która jest owocem jej związku z Jerzym Błaszczakiem, ale adoptowała również Kabulę i Tatu. Dziewczyny padły ofiarą prześladowań miejscowej ludności w Tanzanii. Obydwie mają albinizm. W miejscu, z którego pochodzą panuje tam przekonanie, że mikstura z kawałków ciał osób z albinizmem przynosi szczęście.