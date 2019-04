To właśnie w śniadaniówce stacji TVN zdradziła, że wyszła za mąż.

Zmianę stanu cywilnego celebrytka i była modelka potwierdziła również w rozmowie z serwisem Pudelek.

- Paul stał się moim "mężem", a ja jego "żona" od pierwszej wspólnej kawy 5.01.2017... To ogromna, niewyobrażalna miłość. Przetrwaliśmy wszystkie lęki i obawy. Teraz czas na budowanie: naszego domu i świadomości społecznej - czym jest życie, trzeźwość, miłość. Tak, oficjalnie, urzędowo od wczoraj jestem Ilona Montana - powiedziała.

Media wielokrotnie donosiły, że ukochany modelki ma problemy z wiernością. Rok temu paparazzi przyłapali go, jak obściskuje się z inną kobietą. Ilona odniosła się do tych doniesień w mediach społecznościowych. Napisała, że Montana jest miłością jej życia i księciem z bajki. W jednym z ostatnich wywiadów stwierdziła też, że zamierzał ją zdradzić, jednak ostatecznie tego nie zrobił. Dodała, że nawet gdyby do tego doszło, to byłaby gotowa wybaczyć mu niewierność.