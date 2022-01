Browary podsumowują 2021 rok. I wskazują na kilka istotnych trendów.

Trend nr 1: Popularne 0,0%

Średnia zawartość alkoholu w piwie spada od lat. Jak podaje Nielsen, w 2017 roku było to 5,37 proc., w 2018 r. – 5,33 proc., a w 2019 roku już 5,27 proc. Na znaczeniu tracą przede wszystkim piwa mocne – z zawartością alkoholu powyżej 6,1 proc., a zyskują – bezalkoholowe. Ich udział w rynku w 2020 roku wyniósł już 5,7 proc., a wartość 1 mld zł. Szacuje się, że w ciągu 10 lat już co dziesiąte piwo sprzedawane w Polsce będzie piwem bez alkoholu.

Trend ten jest widoczny przede wszystkim w piwowarstwie kraftowym.

Konsumenci oczekują dziś od rynku ciekawych premier właśnie w wersji bez alkoholu, a piwowarzy są w stanie sprostać tym potrzebom, warząc style nowofalowe, zarezerwowane dotychczas dla tradycyjnych piw alkoholowych – zauważa Marek Skrętny, dyrektor ds. marketingu i rozwoju Browaru Amber.

Wzrost zainteresowania piwami 0% to znak, że zawartość alkoholu staje się kwestią drugorzędną, liczy się kultura piwna. Większość browarów rzemieślniczych ma dziś w swojej ofercie sporo ciekawych propozycji. Poza wspomnianym Bezalkoholowym IPA z Browaru Amber warto tu wymienić chociażby Sowie Bezalkoholowe APA (Browar Wielka Sowa), Miłosław Bezalkoholowe IPA (Browar Fortuna), Grodziskie Bezalkoholowe Mango Ale (Browar Grodzisk) czy Ole! (Browar Nepomucen).

Trend nr 2: "Bączki" do degustacji

W ostatnim czasie rośnie także zainteresowanie konsumentów piwami zamkniętymi w butelkach o pojemności 0,33 l.

0,33 l to pojemność, która sprawdza się szczególnie przy bardziej wymagających, degustacyjnych stylach. Biorąc pod uwagę ich różnorodność i niegasnącą chęć próbowania nowych rzeczy przez konsumentów, jestem spokojny o rozwój tego trendu. Mniejsza pojemność, to większa elastyczność zarówno dla browarów, jak i piwoszy – zapewnia Marek Skrętny.

Butelka 0,33 l – tzw. "bączek" – przed laty była domeną małych, niezależnych browarów.

Trend nr 3: Powrót puszek

Co zaskakujące, nawet niektóre lokale gastronomiczne przyjmują do swojej oferty piwa w puszkach. Nie jest to jeszcze zjawisko powszechne, niemniej jest to ciekawy trend, który na pewno będzie się rozwijał. Myślimy już o kolejnych stylach w tym właśnie opakowaniu – zdradza Marek Skrętny. Puszka ma szansę stać się takim odkryciem jak piwo bezalkoholowe. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się wielu ciekawych premier – dodaje.

Już dziś dostępnych jest sporo interesujących styli. Poza Amber American IPA także Amber Pils i Amber Naturalny; Dobry wieczór i Hazy Disco (PINTA); Sourtime Sour Bomb!; Bonbon z różnymi dodatkami m.in. mango i kokosem (Browar Maryensztadt) oraz Fortuna Mirabelka (Browar Fortuna).

Niegdyś dostępne tylko dla dużych graczy linie rozlewnicze do puszek, dziś, dzięki technologii pozwalającej rozlewać mniejsze ilości piwa, pojawiają się także w browarach rzemieślniczych.

Dostęp do mniejszych linii rozlewniczych sprawia, że więcej browarów decyduje się pakować swoje premiery do puszek. Coś, co jeszcze do niedawna było niemożliwe, dziś staje się coraz bardziej popularne – zwraca uwagę Marek Skrętny.

Trend nr 4: Czas na butelkę zwrotną

Już dziś sporo piw sprzedajemy w tym opakowaniu, natomiast zdajemy sobie sprawę, że w tej kwestii jest jeszcze dużo do zrobienia. Zależy nam, by stać się bardziej zielonym browarem, a to jest najlepsza droga ku temu. Butelka zwrotna jest opakowaniem idealnym dla piwa, dla konsumenta, który po zwrocie może odzyskać część zainwestowanej kwoty, i przede wszystkim dla środowiska, bo może posłużyć wiele razy – tłumaczy Marek Skrętny.

Te zmiany są potrzebne. Najważniejsza, a więc wzrost świadomości ekologicznej konsumentów, już się dokonuje. Dziś swoje podejście muszą zmienić także producenci, ustawodawca i dystrybutorzy. W końcu wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za naszą planetę i każdy z nas może się przyczynić do zmniejszenia ilości odpadów. Mam nadzieję, że doskonale znana Polakom, choć chwilowo zapominania, butelka zwrotna znów stanie się popularna – mówi Marek Skrętny.

Co ważne, ten pozytywny trend zaczyna być widoczny w całej branży, także w dużych browarach.