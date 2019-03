Koszula – klasyk, który pasuje niemal do wszystkiego

Zwolennicy klasyki zwykle stawiają na koszule gładkie, które najczęściej wpuszczają w spodnie (koniecznie z paskiem). Uniwersalna biel, błękit, czy ultramodny granat prezentują się fenomenalnie zarówno ze strojami semi-formal, jak i z klasycznymi eleganckimi outfitami, dlatego proste, pozbawione urozmaiceń koszule zawsze będą na topie. Od kilku sezonów można jednak zauważyć utrzymujący się w modzie męskiej trend na modele z delikatnym, subtelnym mikrowzorem. Figury geometryczne, groszki, krata lub tworzące nieregularną strukturę motywy, dodają odrobiny swobody, tym samym sprawiając, że koszula zyskuje bardziej nieformalny charakter. Niewielkie, acz efektowne motywy, wyglądają stylowo, zwłaszcza, że koszula prezentuje się zupełnie inaczej z dalszej lub bliższej perspektywy. Koszule z mikrowzorem prezentują się świetnie, zestawione z niemal dowolnym elementem: dżinsami, cienkimi flanelowymi spodniami z kantem, swetrem, marynarką i kamizelką. Poza klasycznym sposobem ich noszenia, koszule z drobnymi motywami dają także inne możliwości stylizacyjne – stylowo podwinięte do łokci i wypuszczone na spodnie, stworzą fenomenalne trio z chinosami i jasnymi trampkami. Outfit ideany na wiosnę!

Sweter w roli głównej

Tego sezonu w modzie męskiej będzie można zaobserwować swoisty powrót do źródeł – motyw kraty, jasny trencz z paskiem i bawełniane kamizelki to elementy garderoby, chętnie zakładane przez dżentelmenów już przed wojną – w tym sezonie również z pewnością nie zabraknie w sklepach z męską odzieżą.

Bawełniany kardigan na guziki to kolejna rzecz, która ponownie przeżywa renesans popularności, będąc jednocześnie zdecydowanym must have w szafie każdego lubiącego elegancję mężczyzny. Stanowi on świetne urozmaicenie smart casualowych stylizacji, a poza tym, jest dodatkową warstwą odzieży, chroniącą przed chłodem. Podczas wiosennych dni świetnie się sprawdzi noszony pod marynarką, wraz z którą tworzy elegancką alternatywę dla kurtki lub płaszcza. Kardigan można także nosić w zupełnie inny, mniej oczywisty sposób – zarzucony na plecy i zawiązany rękawami z przodu, stworzy luźny, nieco nonszalancki look. Dzięki swojej uniwersalności, wygląda fenomenalnie założony zarówno na koszulę, jak i na polówkę, longsleeve lub klasyczny T-shirt.

Podobnie jak przed laty, tak i w nadchodzącym sezonie dużą popularnością będzie się cieszyć klasyczny duet golf + marynarka. Wygląda on bardzo elegancko i jest idealnym wyborem na wczesną wiosnę. Wraz z dżinsami i odpowiednio dobranymi do sylwetki chinosami, można po niego śmiało sięgnąć na spotkanie biznesowe, do pracy lub teatru.

W pozostałych rolach – dodatki

W modzie męskiej, podobnie jak w damskiej, niezwykle ważnym wykończeniem stylizacji są dodatki. Pasek dobrany do koloru obuwia lub szalik, ożywiający zestawienie to coś, po co warto sięgnąć, niezależnie, czy jest to ubiór elegancki czy też casualowy. Podczas kompletowania akcesoriów, warto kierować się zasadą kontrastu, lub starać się dobierać je w taki sposób, by cały strój był utrzymany w jednakowej tonacji. Jeżeli więc ubiór niemal w całości składa się ciemnych barw, to czerwony lub bordowy szalik będzie wyglądał naprawdę świetnie. Szale wybierane na wiosnę niczym nie przypominają swoich zimowych odpowiedników – są znacznie cieńsze, dzięki czemu świetnie wyglądają z marynarką i swetrem.

Wskazówka

Panowie, którzy chcą pokusić się o odrobinę ekstrawagancji, mogą pomyśleć o fikuśnych skarpetkach z kolorowym motywem. Świetnie ożywiają nie tylko nieformalne stylizacje, ale także…garnitur!

Ci, którzy, preferują styl pozbawiony kolorystycznych eksperymentów, powinni postawić na dodatki utrzymane w tej samej tonacji, co pozostałe elementy zestawienia.

Jeżeli myślisz o wiosennej wymianie garderoby i poszukujesz czegoś stylowego, to zdecydowanie zajrzyj na: https://www.lancerto.com/pl/odziez.html i zapoznaj się z bogatym asortymentem mody męskiej.