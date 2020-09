Aleksandra Żebrowska chętnie pokazuje w mediach społecznościowych jak wygląda macierzyństwo i w przeciwieństwie do wielu celebrytek, nie próbuje na siłę go upiększać. Niedawno pokazała nieretuszowane zdjęcie swojej sylwetki kilka dni po porodzie.

Teraz zaś opublikowała wpis na temat tego, jak wygląda codzienność mamy niemowlaka, która w dodatku ma pod opieką dwóch starszych synów. Ole bez ogródek przyznaje, że radzi sobie jak potrafi i choć nie wszystko jest idealnie, ona jest z siebie dumna:

Ostatnie tygodnie były w moim wydaniu szalenie kobiece - nie śpię, ale i tak 24h na dobę spędzam w koszuli nocnej, z umownym kokiem związanym na czubku głowy, z dzieckiem na brzuchu i biustem zmieniającym rozmiar 4 razy dziennie. Od rana do nocy ukladam się na kanapie w dziwnych pozycjach mających ułatwić karmienie, w przerwach odpisuję na maile, a wieczorami zamiast posiłków z zalecanej kaszy jaglanej, zjadam torbę bobu i obgryzam brzegi pizzy po dzieciach. Jeśli masz podobnie - wiedz, że jesteś wielka 🤭 wyjątkowa i dzielna. Czy ktoś mógłby to wszystko zrobić za Ciebie? Nikt.

Żebrowska zachęca wszystkie kobiety do tego, by nie miały wyrzutów sumienia jeśli nie ze wszystkim radzą sobie tak, jak to wcześniej planowały:

💪Niezależnie od tego czy rodziłaś naturalnie, czy karmisz piersią czy butelką, czy gotujesz obiady czy zamawiasz tę pizzę trzeci dzień z rzędu. Albo czy martwisz się, że Twoje dzieci zaczynają szkołę w środku pandemii, czy jednocześnie po cichu nie mogłaś się doczekać aż pozbędziesz się ich z domu 😬💪

W komentarzach posypały się słowa podziękowania od innych młodych mam:

Wreszcie ktoś napisał, jak wygląda prawdziwe macierzyństwo ❤️

I to jest kwintesencja kobiecości. I macierzyństwa. Brawo

Brawo👏 Takie wypowiedzi dodają siły innym mamom ...

Naturalna, prawdziwa, pozwalająca sobie na błędy❣️❣️❣️ prawdziwa kobieta, która wspiera i rozumie inne 💪💪brawo!