Fotografia została opublikowana na profilu facebookowym Marka Skwarskiego, który napisał, że zdjęcie zostało zrobione w Białystoku, w latach 70., chwilę przed pochodem pierwszomajowym.

"Białystok, końcówka lat 70-tych. Przyszły naczelnik Polski, z extramocnym w palcach, wybiera się na pochód pierwszomajowy" – czytamy we wpisie.

Fotografia przedstawia 5 osób i jedną z nich ma być Jarosław Kaczyński (pierwszy od prawej) trzymający w ręku papierosa, z czerwoną kokardą przypiętą do płaszcza.

O to, czy zdjęcie jest prawdziwe, został zapytany rzecznik PiS. - To nieprawda, że Jarosław Kaczyński chodził na pochody pierwszomajowe pod koniec lat 70. Był już wówczas działaczem opozycji antykomunistycznej. Pokazałem prezesowi to zdjęcie. On nie zna ani jednej osoby z tej fotografii. Jego zdaniem, to fotomontaż. Jego twarz została tu wmontowana - powiedział portalowi Onet Fogiel.