Perfekcyjna: Fani zachwycają się najnowszą stylizacją i wyglądem 64-letniej Michelle Pfeiffer [FOTO]

Aktorka gra jedną z ról we wchodzącym właśnie do kin za oceanem filmie “Ant-Man i Osa: Kwantomania”. Właśnie w związku z jego premierą po raz pierwszy od dawna pojawiła się na czerwonym dywanie. W czarnej sukni z kolekcji Saint Laurent wyglądała doskonale. Fani uznali nawet, że perfekcyjnie. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, czy też podzielacie to zdanie?

1/3 Michelle Pfeiffer na premierze filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania"