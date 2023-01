"W tym rozmiarze można się zatracić". Chorwacka celebrytka odsłania piersi na Instagramie, a fani się rozpływają [FOTO]

Nives Zeljković, znana w show-biznesie jako Nives Celsius, to 41-letnia Chorwatka - modelka i piosenkarka, właścicielka jednego z najsłynniejszych biustów w swoim kraju. Nowy Rok celebrytka rozpoczęła serią mocno roznegliżowanych zdjęć, które regularnie pokazuje na swoim profilu na Instagramie. Jej biust jest obiektem uwielbienia ze strony obserwatorów. Zobaczcie to, co tak bardzo podoba się internautom.

1 Nives Celsius regularnie publikuje zdjęcia, na których główną rolę odgrywa jej obfity biust... Instagram 2 ... Modelka nie ma najmniejszego problemu z prezentacją swoich atrybutów kobiecości... Instagram 3 ... Każde kolejne jej zdjęcie jest bardzo ciepło przyjmowane przez obserwatorów... Instagram 4 ... W komentarzach pełno jest wyrazów zachwytu nad urodą jej piersi... Instagram Reklama 5 ... Jak Wam podoba się biust seksownej 41-latki? Instagram Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję