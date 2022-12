"Jakie wielgachne". Justyna Gradek kokietuje fanów zdjęciami biustu i tłumaczy jego rozmiar...

Celebrytka, do tej pory znana przede wszystkim z zamiłowania do operacji plastycznych, a od kilku dni słynąca także z wypowiedzi, w której poinformowała, że nie mogłaby związać się z mężczyzną zarabiającym mniej niż ona, niemal każdego dnia raczy swoich Instagramowych fanów zdjęciami lub filmami, na których dumnie prezentuje wdzięki. Nagranie, które pokazała ostatnio, wzbudziło równie dużo, jeśli nawet nie więcej, emocji, co jej deklaracje dotyczące "nierówności finansowej" w związku. Fani pokochali film, w którym Justyna chwali się biustem, a ona wyjaśniła, jak to się stało, że piersi wydają się tak "wielgachne".

