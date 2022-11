Biust na wierzchu... Georgina Rodriguez w onieśmielającej sukni na dużej gali. FOTO

Modelka, a prywatnie partnerka Christiano Ronaldo pojawiła się wczoraj na gali US Latin Grammy Person of The Year, czyli uroczystości, podczas której nagradzani są twórcy muzyki latynoskiej. Powiedzieć, że jej kreacja była onieśmielająca, to eufemizm... Zobaczcie, jak się prezentowała.

Georgina Rodriguez na gali Latin Recording Academy Person of the Year.