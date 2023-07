Różowa plansza przedstawia kolumnę liczb 64. Jest w nim jeden wyjątek. Na tej planszy ukryliśmy liczbę 46. Rozwiązanie zagadki utrudnia to, że obie liczby są złożone z tych samych cyfr, przez co dostrzeżenie tej jedynej nie będzie łatwe.

Zagadki optyczne

W zagadkach optycznych najważniejsze są dobrze rozwinięta spostrzegawczość i sokoli wzrok. Jest to zmysł, który jednak często zawodzi, szczególnie w sytuacjach, w których widzimy sporo podobnych elementów, a w ich gąszczu musimy znaleźć ten, który jest do nich wizualnie zbliżony, a jednak czymś się różni. W jaki sposób wyćwiczyć swój mózg i oczy, by dostrzegać takie niuanse? Najlepszym sposobem jest regularne rozwiązywanie zagadek optycznych – takich ja ta.

Im więcej będziemy mieć ich za sobą, tym lepiej i szybciej będzie nam to wychodziło przy kolejnych razach.

Gdzie jest 46? Zobacz rozwiązanie

Jeśli znalazłeś liczbę 46, to możesz być z siebie zadowolony, szczególnie gdy zrobiłeś to w mniej niż 15 sekund. Jeśli natomiast zajęło ci to sporo czasu, to warto poćwiczyć swój mózg, rozwiązując podobne zagadki optyczne. Dla tych, którzy nie chcieli tracić czasu na szukanie, mamy też rozwiązanie. W przedostatnim rzędzie drugiej kolumny od lewej znajduje się rozwiązanie łamigłówki.