… Na profilu dziennikarki na Instagramie w weekend pojawił się smutny post. Marta Kuligowska pokazała na zdjęciu uszkodzoną kość udową. Aby ją zespolić, konieczne było wstawienie metalowych płytek.

W opisie do pokazanego zdjęcia rentgenowskiego Marta Kuligowska poinformowała, że kontuzja, która doprowadziła do uszkodzenia kości, przydarzyła jej się drugiego dnia pobytu na nartach. Można więc wnioskować, że wypadek miał miejsce na początku minionego tygodnia. Wtedy to dziennikarka pokazywała zdjęcie z pierwszego dnia pobytu w Dolomitach.

Z przekazanych w poście informacji dowiadujemy się także, że już dziś Marta Kuligowska rozpoczęła rehabilitację. Leczenie tego rodzaju kontuzji może zając długie miesiące, ale dziennikarka nie zamierza się poddawać w walce o powrót do sprawności. Choć na razie może używać tylko jednej nogi, nie wyklucza, że w przyszłości poszusuje jeszcze na nartach, a na pewno stanie na obu nogach.

Podobnie jak wielu komentujących post życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia!