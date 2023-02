Od 2021 roku Lara Gessler jest szczęśliwą żoną prawnika Piotra Szeląga, ale zanim znalazła swoje szczęście, była już wcześniej zamężna. W 2017 roku córka sławnej restauratorki wzięła ślub z barmanem Pawłem Ruczem. W wywiadach, których udzielała mediom w tamtym czasie, Lara powiedziała, że małżonek ujął ją swoją dobrocią. Później, kiedy para już się rozstała, Lara przyznała jednak, że już w tygodnie po pierwszym ślubie wiedziała, że popełniła błąd, decydując się na sformalizowanie tego związku. Jak powiedziała, między nią a Pawłem nie było intelektualnego ognia.

Teraz, w rozmowie z Żurnalistą, Lara zdradziła jeszcze więcej szczegółów dotyczących jej pierwszego małżeństwa, - konkretnie: powiedziała, jakimi uczuciami darzyła swojego pierwszego zięcia jej matka, Magda Gessler.

Na zadana wprost pytanie o to, czy to prawda, że restauratorka nie lubiła Pawła Rucza, Lara odpowiedziała:

- Co do tego, czy nie lubiła, myślę, że… go nie szanowała do końca - raczej w tę stronę. Myślę, że go uznawała za słabego. Był bardzo podobny z charakteru do mojego taty, czyli był miękki, spolegliwy, dobry. Nie ma nic do szanowania - wiesz, o co chodzi… Tak jakby dobro Pawła obróciło się przeciwko niemu w tej sytuacji - podsumowała.

Spodziewalibyście takiej postawy po Magdzie Gessler?