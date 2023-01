J. Lo nie jest pierwsza supergwiazdą, która zdecydowała się na projekty Polki. Wcześniej w ubraniach marki pokazywały się już m.in. Hailey Bieber, Lady Gaga czy Irina Shayk. Nie dziwi jednak fakt, że projektantka pochwaliła się w Sieci zdjęciami Jennifer mierzącej sukienkę jej autorstwa. Któż nie chciałby, żeby gwiazda tego formatu pokazywała się w jego ubraniach?!

Reklama

Na zdjęciach, które trafiły profil Magdy na Instagramie, widać Jennifer w różowej dopasowanej sukience i oversize'owym płaszczu oraz niezawiązanych jeszcze butach. To, co zwraca uwagę w tych ujęciach, to fakt, że gwiazda prawie w ogóle nie ma makijażu, a wygląda równie pięknie jak wtedy, gdy jest w pełni przygotowana na wielkie wyjścia. Na kolejnych pokazanych ujęciach można ją zobaczyć już w tej wyjściowej wersji.

Uwielbiamy urodę Jennifer i zastanawiamy się, czy ta kobieta ma w ogóle jakiekolwiek "mniej korzystne oblicze"...?