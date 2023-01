Suntago zlokalizowany jest w gminie Mszczonów. Dzięki temu będąc w centrum Warszawy, pochmurną i zimną aurę można zamienić na ciepłą, pod prawdziwymi palmami z różnych zakątków świata, w zaledwie 30 minut. Dzięki swojemu położeniu, pomiędzy autostradą A2 a drogą ekspresową S8, park jest również łatwo dostępny praktycznie z każdego zakątka kraju.

Suntago oferuje tropikalny relaks, ale i aktywny wypoczynek dla osób w każdym wieku w temperaturze 32 st. C, również zimą. To zapewnia pełny komfort wypoczynku i dobrej zabawy przez cały rok.

Osoby poszukujące adrenaliny i niezapomnianych wrażeń mogą skorzystać z największej w Europie strefy krytych zjeżdżalni wodnych, z basenu z falą czy rwącej rzeki. Na gości nastawionych bardziej na relaks niż rozrywkę czeka kąpiel w basenach witalnych, seanse w saunach tematycznych oraz bogata oferta Wellness i SPA. Suntago składa się bowiem z trzech różnych stref tematycznych, z których dwie dostępne są wyłącznie dla gości po 16. roku życia.

Z myślą o dzieciach przygotowano Jamango. To wodna dżungla z masą atrakcji, wśród których są 32 zjeżdżalnie, z tym jedna z najdłuższych w Europie, dzięki której użytkownicy mają wrażenie, jakby sunęli z wysokości w ieży Eiffla. W tej strefie znajduje się również ogromny basen ze sztucznie generowaną falą. Dzięki różnej sile fal kąpiel w tym basenie przypomina pływanie w prawdziwym oceanie na egzotycznych wakacjach. Jest też rwąca rzeka i rzeka przygód oraz coś dla amatorów surfingu. Na fanów tego wodnego sportu, ale i osób, które dopiero chciałyby spróbować swoich sił, czeka bowiem maszyna Surf Air – z instruktorem udzielającym lekcji surfowania pod dachem.

Jamango to jednak nie tylko atrakcje wewnątrz parku. W ciepłe i słoneczne dni (sezon wiosna–lato) dla gości Suntago są udostępnione dwie strefy zewnętrzne, z leżakami, basenami, wodnym placem zabaw i boiskiem do siatkówki. Na gości Suntago czekają restauracje: Poleczka z kuchnią polską, Va Bene z daniami włoskimi, Arizona z amerykańskimi hamburgerami oraz Asiatica z azjatycką kuchnią . Ponadto goście znajdą Pirat Snack Bar, Juice Bar, punkt z lodami dla najmłodszych oraz Suntago Cafe w lobby.

Dla szukających spokoju i ciszy Suntago przygotowało strefę Relax oraz Saunaria, przeznaczoną dla osób po 16. roku życia. W pierwszej, mającej stanowić zakątek do regeneracji i wypoczynku, znajduje się osiem basenów witalnych. To tu można skorzystać z basenów z bogatą w minerały wodą solankową z Morza Martwego, korzystnie wpływającą na układ krwionośny oraz regenerację skóry. Jest też basen siarkowy, czyli idealny wybór dla osób borykających się z problemami reumatoidalnymi i stawowymi. Dobroczynne działanie tej naturalnej wody sprzyja też regeneracji i wzmocnieniu odporności. Strefa Relax to także basen floatingowy, łaźnia parowa, wodne łóżka do masażu jak i sam odpoczynek na leżaku pod jedną z prawdziwych palm, sprowadzonych do tego miejsca z Kostaryki, Malezji, Florydy. Na gości czekają też jacuzzi, hydromasaże, dwa bary w wodzie. W tej części parku zlokalizowano też wellnes & SPA, gdzie oferowane są indywidualnie dopasowane zabiegi na ciało i twarz, ale też masaże i rytuały, takie jak filipiński masaż muszlami, koreańskimi kulkami, hawajskimi kamieniami czy turecki rytuał hammam. Nie brakuje też klasyków, takich jak manicure i pedicure. W sumie na gości czeka 14 pokoi do masażu.

Z kolei strefa Saunaria została przygotowana z myślą o fanach sauny. Gwarantuje seanse prowadzone przez saunamistrzów w 15 saunach suchych i mokrych, łaźniach parowych oraz relaks w dwóch basenach witalnych. Do dyspozycji jest Valhalla, czyli klasyczna, drewniana sauna z wystrojem, który przenosi do świata wikingów, sauna Rajska Plaża w kształcie malediwskiego domku oraz Wioska Egipska, składająca się z pięciu różnych saun dopasowanych do bardzo szerokich oczekiwań użytkowników. Sauny fińskie oferują wyższe temperatury, dwie sauny bio charakteryzują się niższą temperaturą i wyższą wilgotnością, a sauna infrared –niezbyt wysoką temperaturą, ale za to oferuje ona promienie podczerwone, które wnikają w ciało i bezpośrednio oddziałują na organizm. Jest też sauna inhalacyjna, której wystrój przenosi na łono polskiego lasu, a odpowiednia temperatura, wysoka wilgotność oraz olejki eteryczne sprzyjają oczyszczaniu dróg oddechowych oraz uwalniają od stresu.

Z wymienionymi saunami idealnie współgra Mont Blanc, czyli miejsce z temperaturą -12 st. C, gdzie można się natrzeć naturalnym śniegiem. Następnie można przejść do Koreańskiej Sali Wypoczynku, gdzie aromaterapia i kojąca muzyka wyciszą emocje i wprowadzą w stan medytacji. Warto też odwiedzić grotę solną, gdzie panuje mikroklimat zbliżony do nadmorskiego. Bloki solne oraz granulowana sól na podłodze, dzięki podgrzewaniu i wentylacji nasycają powietrze pierwiastkami wpływającymi korzystnie na układ oddechowy, nerwowy i krążenia. Na koniec orzeźwienie zapewni prysznic Calla w kształcie lilii z temperaturą 16 st. C.

Dla miłośników tropikalnego klimatu Park of Poland przygotowało bazę noclegową Suntago Village zlokalizowaną tuż przy parku wodnym Suntago. Składa się ona z 92 w pełni wyposażonych bungalowów ze strefami zabaw dla dzieci, miejscem do grillowania oraz recepcją z minisklepem i jedzeniem.

Transport do parku zapewnia autobus kursujący codziennie z Warszawy (przystanek Al. Jerozolimskie 56), a na miejscu dla gości Suntago Village – bezpłatny ECO Shuttle Bus kursujący między parkiem a bazą noclegową. Bilety do Suntago i Suntago Village dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.parkofpoland.com