W Polsce, w domach dziecka i pieczy zastępczej, przebywa obecnie ponad 72 000 dzieci. Jak wynika z raportu NIK, przepełnione placówki nie są w stanie zapewnić im optymalnych warunków do rozwoju. Niedofinansowany system nie wytrzymuje skali problemu, a na braku pieniędzy cierpią właśnie dzieci. Klaudia Nieścior wie, co mogą czuć dzieci, których dzieciństwo nie jest tak beztroskie, jak być powinno. Jeszcze jako mała dziewczynka opiekowała się swoim młodszym bratem. Trudne doświadczenia zbliżyły rodzeństwo do siebie i sprawiły, że ich więź jest wyjątkowa. Z drugiej jednak strony, nic nie wynagrodzi im trudów dzieciństwa, spędzonego bez rodziców.

Fundacja To Się Uda od 3 lat stara się pomóc dzieciom z domów dziecka i pieczy zastępczej, wyrywając je na chwilę z niesprzyjającego systemu. Taki właśnie jest cel akcji #PodarujWakacje, w ramach której fundacja organizuje we współpracy z Survival Race letnie obozy sportowe dla dzieci pozbawionych opieki biologicznych rodziców. W mniejszej, kolonijnej grupie, dzieci mogą otrzymać zindywidualizowane wsparcie i opiekę oraz nawiązać nowe przyjaźnie. To już dużo - a w tym roku wydarzy się jeszcze więcej.

Dzięki zaangażowaniu ambasadorów, fundacja po raz pierwszy wyśle dzieci również na ferie zimowe. Wszystko zaczęło się od konferencji poprzedzającej 16. galę FAME MMA, podczas której Sutonator postanowił zażartować z Jacka Murańskiego, organizując zrzutkę #MuranNaUran. Medialny żart szybko zyskał rozgłos i pozwolił na zebranie kwoty 60 000 zł. Kurz po gali FAME MMA już opadł, ale dzięki Klaudii Nieścior, zrzutka dla dzieciaków trwa nadal. Modelka zbiera środki razem z Fundacją To się Uda. Klaudia Nieścior chce wykorzystać swoją rozpoznawalność, aby podarować dzieciom z domów dziecka niezapomniane chwile podczas ferii. Top Model zapowiedziała, że odwiedzi dzieci na wyjeździe i spędzi z nimi chwile czas.