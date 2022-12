Grudzień jest wyjątkowym czasem, w którym króluje zapach piernika, goździków, pomarańczy i zielonych drzewek, specjalnie przystrojonych na świąteczny okres. Jest to również moment obfity w rodzinne, pełne miłości spotkania i firmowe Wigilie, które pełnią niezwykle istotną, integracyjną funkcję! To często jedyny w roku moment, w którym można zatrzymać się i odetchnąć! Jak więc sprawić, by każdy z chęcią uczestniczył w spotkaniu wigilijnym, a doświadczenie to było mile wspominane przez następne miesiące? Odpowiedź jest jedna – Energylandia!

Niesamowita atmosfera i integracja w otoczeniu roller coasterów! Reklama Dlaczego akurat Energylandia? Każdy wie, że do udanego spotkania potrzebna jest przede wszystkim przyjazna atmosfera, a o taką z pewnością nie trzeba martwić się w największym w Polsce Parku Rozrywki! Niewyobrażalne dekoracje, największe i najbardziej ekstremalne atrakcje, bajeczne karuzele, a także specjalnie przygotowana świąteczna aranżacja całego Parku sprawi, że pobyt tu zostanie na długo w pamięci każdego Gościa! Niesamowita, świetlna iluminacja Winter Kingdom zabierze każdego w odległe, świąteczne krainy i przyprawi każdego o iście świąteczny i zimowy nastrój! W wigilijnych spotkaniach chodzi jednak o coś więcej.. To przede wszystkim wspólny czas, integracja i ocieplenie kontaktów wewnątrz firmy. Najlepszym sposobem na to jest wspólna zabawa, której także w Parku nie zabraknie! Niesamowitych doznań dostarczą znane już coastery i karuzele, a także zimowe, dodatkowe atrakcje, takie jak lodowisko, Jarmark Bożonarodzeniowy, czy snowtubing, które przygotowane zostały specjalnie na zimową edycję Energylandii Winter Kingdom! Dopasowana oferta dla każdego! Reklama Zabawa to bez dwóch zdań jeden z ważniejszych elementów spotkań. Wigilijne mają jednak swój niesamowity i niepowtarzalny charakter dzięki życzeniom, uczcie i świątecznemu klimatowi! Właśnie z tego powodu Energylandia przygotowała kilka możliwości. W bajecznym otoczeniu karuzel i największych roller coasterów podzielić możecie się opłatkiem dzięki specjalnie przygotowanym ofertom Wigilii dla firm! Dwa warianty, w których znaleźć można gorące posiłki, zimne przekąski, słodki poczęstunek i domowy kompot sprawiają, że każdy znajdzie odpowiednią opcje właśnie dla swojej firmy! Przygotowane zostały również dodatkowe atrakcje, takie jak usługi fotografa, fotobudka czy odwiedziny Mikołaja, które dodatkowo wzbogacą i nadadzą uśmiechu każdej chwili spędzonej w bramach Energylandii! Już dziś zadbaj o niepowtarzalne spotkanie wigilijne! Zobacz szczegóły na stronie TUTAJ i wybierz ofertę dopasowaną do Ciebie!