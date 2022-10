Przemyślenia i osobiste wywody na temat rodzicielstwa, którymi Ania podzieliła się z fanami, nie pojawiły się na jej profilu przypadkowo. Trenerka i bizneswoman wspiera projekt Młode Głowy, którego celem jest propagowanie otwartego mówienia o zdrowiu psychicznym.

To właśnie w tym kontekście Ania wyznała, że spędziła wiele godzin, dyskutując z Robertem o tym, co powinni zrobić, by z ich córki wyniosły z domu to, co najcenniejsze.

"Chciałabym, żeby moje Calineczki były świadome swojej wartości, ufały własnym spostrzeżeniom i zawsze, gdy czują się niekomfortowo, miały odwagę powiedzieć nie" - napisała Ania.

Przy okazji Lewandowska zwróciła uwagę na problem ogromnej liczby dzieci, które czują się osamotnione i bezwartościowe. Podkreśliła, że każdy młody człowiek powinien otrzymać od rodziców wsparcie w tym zakresie.

