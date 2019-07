Kto stoi za zmianami w Totolotku?



Grupa Gauselmann jest niemieckim przedsiębiorstwem działającym od 1957 roku. Wykupienie przez nią Totolotka rzecz jasna nie było przypadkowe.



"Zakłady bukmacherskie są niezwykle popularne w Polsce i dla wielu miłośników sportu są niezbędnym elementem dobrych rozgrywek. Przejęcie Totolotka jest ważną częścią naszej strategii rozwoju. Otwieramy się na Polskę i dzięki temu zdobywamy kolejny ważny rynek w Europie obok Niemiec, Austrii, Danii i Belgii." - zaznacza Niko Steinkrauß, CEO w Merkur Sportwetten.



Nowe logo Totolotka zawiera element charakterystyczny dla Grupy Gauselmann – słońce Merkur. Symbol ma kojarzyć się ze świetną zabawą przy najlepszych, legalnych grach na świecie. Oprócz wizualnej zmiany możemy liczyć również na wyższą jakość oferowanych usług. Z resztą czy może być inaczej? Mamy do czynienia z pionierem w branży automatów i salonów do gier oraz zakładów bukmacherskich.

Co się zmieni?



Totolotek ogłasza zmiany zarówno w procesie obstawiania online, jak i w stacjonarnych punktach obsługi klienta.



Lokale należące do firmy przejdą gruntowne remonty, wnętrza nabiorą nowoczesnego wyglądu, a w każdym z nich umieszczone zostaną terminale bukmacherskie. Ponadto niemieccy właściciele firmy gwarantują otwarcie zupełnie nowych punktów premium, które charakteryzować będzie podwyższony standard. Lokale mają zapewnić graczom obstawianie zakładów wzajemnych w komfortowych warunkach, a do tego możliwość obejrzenia największych wydarzeń sportowych na dużych ekranach.



Nowi właściciele nie mają zamiaru zwalniać tempa i biorą się oczywiście za stronę internetową Totolotka. Co się zmieni? Z pewnością interfejs, ma stać się nowoczesny i intuicyjny. Kolejnym krokiem jest przyspieszenie działania systemu oraz dostosowanie go do użytkownika mobilnego. Znajdzie się coś również dla zapalonych kibiców, zagwarantowano im znaczne rozszerzenie oferty zakładów na żywo – nawet 40 000 zdarzeń live w miesiącu.

Stanowisko Totolotka



Totolotek S.A. od ponad 27 lat z powodzeniem prowadzi swoją działalność stacjonarną i internetową, co z czasem doprowadziło przedsiębiorstwo do stania się jednym z trzech największych operatorów bukmacherskich w Polsce.



"Bardzo cieszymy się, że pozyskaliśmy tak silnego, strategicznego partnera jakim jest Merkur Sportwetten należący do Grupy Gauselmann. Doświadczenie, zaplecze finansowe oraz innowacyjne rozwiązania sprzedaży produktów w punktach naziemnych oraz kanałach online, w tym mobilnym stosowane przez naszego nowego partnera na pewno wpłyną na rozwój Totolotka"– dodaje Adam Lamentowicz, prezes zakładów bukmacherskich Totolotek.

Od rynku europejskiego po USA



Paul Gauselmann, właściciel przedsiębiorstwa Gauselmann Group, nie ukrywa, że kupno polskiego bukmachera to kolejny etap zmierzający ku rozszerzeniu jego działalności na skalę europejską. Jaki będzie następny krok? Z pewnością związany jest z otwarciem się na rynek amerykański i podbicie Stanów Zjednoczonych.



Wdrożenie wszystkich zapowiedzianych ulepszeń wymaga czasu. W końcu w grę wchodzą inwestycje warte kilkadziesiąt milionów złotych. Pomimo to osoby odpowiedzialne za proces zmian zgodnie przyznają, że prace mają zostać zakończone przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które zostały zaplanowane na 2020 rok.



Obstawianie zakładów bukmacherskich online dozwolone jest wyłącznie na stronach legalnych bukmacherów i jest to rozrywka dla osób, które ukończyły 18 lat. Zawieranie zakładów na stronach internetowych spółek nieposiadających zezwolenia MF jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.



