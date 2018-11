Powodem zamieszania wokół programu stacji TVN jest jedno z ostatnich zadań, jakie w 10. odcinku dostali do wykonania uczestnicy. Każdy z nich miał bowiem pocałować trzy obce osoby na ulicy. Najwięcej kontrowersji wzbudził Filip Chajzer, który postanowił nie pytać o zgodę, tylko podchodził do przypadkowych kobiet i po prostu je całował. Po wykonaniu zadania Filip drwił ze swojego ojca, Zygmunta, który pytał napotkane kobiety, czy może je pocałować, przez co wykonanie zadania zajęło mu znacznie więcej czasu.

Dziennikarka portalu wp.pl Helena Łygas, zarzuciła Filipowi molestowanie seksualne kobiet. Dziennikarz odpowiedział publikując jej prywatne zdjęcie na swoim profilu, prowokując tym samym swoich wielbicieli do agresywnych komentarzy kierowanych pod jej adresem. Zachowanie Chajzera oraz stacji TVN i produkcji "Ameryka Express" skrytykowały także Karolina Korwin Piotrowska: Media są od ustanawiania standardów. Te są określone, w kwestii molestowania, w czasach #metoo szczególnie. A nakręcanie do hejtu nie za jakiś post chamski, tylko za artykuł, w którym wyartykułowane są wątpliwości wobec pewnych dość szokujących zachowań, jest niefajne.

Teraz głos w całej aferze zabrała Agnieszka Woźniak-Starak, która jest gospodynią "Ameryka Express". Dziennikarka na swoim profilu na Instagramie przeprosiła za to, co pokazano w 10. odcinku i przyznała, że nie wiem, czy chce być dalej kojarzona z tą produkcją:

Wstyd mi za 10. odcinek programu Ameryka Express. Mimo, że jest to fantastyczny format, w którym oglądamy nie tylko zmagania uczestników, ale również najpiękniejsze zakątki świata i w luźnej, rozrywkowej formie staramy się przybliżyć inne kultury, to zadania przed którymi stawiani są nasi bohaterowie często budzą również moje wątpliwości. Nie biorę udziału w pracach produkcyjnych przy wyborze konkurencji dla uczestników, nie jestem również świadkiem wszystkich zmagań na planie, nie jest to jednak żadnym usprawiedliwieniem, ponieważ jako prowadząca firmuję ten format własną twarzą. I dlatego dziś z przykrością stawiam sobie pytanie, czy powinnam ten program nadal prowadzić? Przyjmuję wszystkie zarzuty, zgadzam się z nimi i ze swojej strony mogę powiedzieć jedynie PRZEPRASZAM.