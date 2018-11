Polska odsłona "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ma już 4 lata i doczekała się właśnie 10. edycji, jednak dopiero występ Bogumiła Romanowskiego zyskał międzynarodowy, choć niestety negatywny rozgłos. Stało się to za sprawą amerykańskich mediów, którym nie spodobał się fakt, iż wcielając się w piosenkarza Drake'a, Romanowski miał twarz pomalowaną na ciemny kolor.

W Stanach Zjednoczonych bowiem, kolorowanie twarzy na ciemny kolor, by upodobnić się do osoby czarnoskórej uznawane jest za przejaw rasizmu. U podstaw tego podejścia leży tzw. "blackface", czyli styl teatralnego makijażu, który pojawił się w USA pod koniec XIX wieku. Pokolorowana na ciemno twarz, wraz z zestawem negatywnych, karykaturalnych wręcz cech, służyła do odgrywania postaci osób ciemnoskórych. Przedstawienia pogłębiały panujące w amerykańskim społeczeństwie negatywne stereotypy na temat czarnej społeczności.

I choć trudno uwierzyć, by zamysłem twórców "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" było obrażania kogokolwiek, to fakt, iż nikt z produkcji nie zastanowił się, jak może zostać odebrany taki występ za oceanem, nawet przez samego Drake'a, został przez niektóre amerykańskie media uznany za przejaw ignorancji i braku wiedzy na temat pewnych kodów kulturowych.

Produkcja show postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty. Na instagramowym koncie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawiło się oświadczenie w polskiej i angielskiej wersji językowej, w którym twórcy wyjaśniają swoje intencje, podkreślając jednocześnie charytatywny aspekt programu oraz fakt, iż tego typu występy zdarzały się już wcześniej i nie budziły takich kontrowersji:

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to show rozrywkowy, a jego intencją jest jak najbardziej precyzyjne odtworzenie wizerunku i występu znanych i cenionych artystów. Ta idea znana jest na całym świecie. Producentom programu jak i uczestnikom wszystkich dotychczasowych edycji, w tym Boogiemu, przyświeca jeden cel - jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) wylosowane przez siebie postacie, którymi są artyści polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. Nad czym czuwa sztab profesjonalistów, którzy przygotowują artystów do wykonania utworu. (...) Intencją każdego uczestnika programu TTBZ, a także całej produkcji, zawsze jest wierne odzwierciedlenie występu, a także oddanie hołdu muzycznego artystom, który dla nas jako odbiorców muzyki, tak samo jak dla Was, jest najważniejszy.