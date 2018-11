Filip Chajzer w najnowszym programie "Pasjonaci czy wariaci" przedstawi widzom wielu niebanalnych bohaterów. Odważne kobiety i mężczyzn, których zachowanie nie mieści się w granicach ogólnie przyjętych norm. Są inni niż większość ludzi. U niektórych wzbudzają podziw. Inni uważają ich po prostu za wariatów. Jedno jest pewne – są wyjątkowi. Wszystko za sprawą tego jak wyglądają lub czym się zajmują. W pierwszym odcinku programu poznamy oryginalną Miss xRronix, która nieustannie modyfikuje swoje ciało. Zaczęło się od kilku kolczyków, tatuaży i rozciętego języka. Z czasem ingerencja w wygląd była coraz większa. Pojawiły się rogi na czole, podskórne implanty, wytatuowane oczy, magnes w palcu, a nawet chip w dłoni kompatybilny ze smartfonem. Okazuje się, że to nie koniec jej planów! Niebawem czeka ją operacja zmiany płci, gdyż Miss xRonix to tak naprawdę chłopak…

Jak to możliwe, że człowiek w jednej chwili zamienia się w rybę? Poznajcie Eryka, mężczyznę zafascynowanego wodnym światem i królestwem ryb. Bohater serii odkąd pamięta to właśnie w jeziorach "czuł się jak ryba w wodzie". Każdą wolną chwilę spędzał na pływaniu, a także podziwianiu akwariów. Dzisiaj to już Arielka, czyli męska syrena pławiąca się w poznańskich basenach, na widok której dzieci piszczą z zachwytu.

To nie wszyscy bohaterowie pierwszego odcinka! Czy wiecie czym zajmują się czyściciele? To profesja "mrożąca krew w żyłach". Niewdzięczne i ciężkie zajęcie dla ludzi o mocnych nerwach. Wąska grupa specjalistów, która zajmuje się porządkowaniem mieszkań, w których z jakichś powodów i przez dłuższy czas spoczywały zwłoki albo doszło do makabrycznej zbrodni. Nie każdy jest w stanie sprostać takiemu zadaniu, a widok, zapach czy stres jest nie do opisania. Ten kto chciałby zasilić szeregi "czyścicieli" musi przejść trzytygodniowy kurs w prosektorium i otrzymać odpowiedni tytuł technika.

W programie "Pasjonaci czy wariaci" poznamy również ludzi przyciągających metale, kobiety, które odkryły w sobie pierwiastek wiedźmy, starsze panie latające szybowcami, a nawet hodowcę … pantery. Poznaj polskich ekscentryków. Przekonaj się dlaczego wzbudzają tyle skrajnych emocji.

Premiera "Pasjonatów czy wariatów" już w najbliższą sobotę, 3 listopada o godz. 22:00.