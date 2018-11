Wraz ze swoim tajemniczym operatorem Bebkiem poleżą na plażach Miami, obejrzą historyczne plantacje Georgii i zabawią się w klubach Nowego Orleanu. "Niezwykłe Stany Prokopa" to alternatywny przewodnik po USA – pełen nieprzewidywalnych sytuacji i abstrakcyjnego humoru. Nie zabraknie w nim również odniesień do świata filmu i muzyki. Czy to prawda, że to Prokop odkrył Amerykę?

W premierowym odcinku Marcin Prokop podbije skąpaną w słońcu stolicę Florydy - Miami. Pierwszym punktem na mapie będzie Wynwood, czyli jeden z największych plenerów artystycznych na świecie. Marcin uda się do kubańskiej dzielnicy, gdzie spotka legendę cygar z południa. Zatrzyma się w luksusowej willi wybudowanej w stylu włoskiego renesansu. A co najważniejsze, przejedzie się najbardziej imprezową ulicą miasta – Ocean Drive. Czym charakteryzuje się nocne życie Miami? Jak Marcin spędził swoje urodziny w Stanach?



W kolejnych odcinkach na widzów czeka podróż do portu w St. Augustine, odwiedzenie najmniejszego kościoła w Ameryce, wizyty w Savannah tropem filmowych miejscówek. To nie wszystko! W Atlancie Marcin spędzi noc w zabytkowej przyczepie w środku lasu. Z kolei w drodze do Nowego Orleanu przejedzie przez najdłuższy most świata!

Premiera "Niezwykłych Stanów Prokopa" już w niedzielę, 4 listopada o godzinie 17.20 w Travel Channel.