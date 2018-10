Młoda artystka poszła w ślady rodziców. Studiuje aktorstwo w PWST w Krakowie, jednak muzyka jest również bliska jej sercu, dlatego postanowiła pojawić się na scenie "The Voice of Poland", by spróbować swoich sił w muzycznym talent show.

Marianna Linde inspiruje się Dawidem Bowie, gra na gitarze, pisze teksty. Podczas "Przesłuchań w Ciemno" zaśpiewa piosenkę Amy Winehouse "Love Is A Losing Game". Czy Marianna śpiewa podobnie do swojej mamy, Katarzyny Groniec? Czy podczas wykonania piosenki, wykorzysta swój aktorski warsztat? Jak potoczy się jej przygoda z programem "The Voice of Poland"?

O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę 6 października o godz. 20:05 na antenie TVP2.