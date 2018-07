Redakcja Dziennik.pl

Czterej dojrzali, pełni humoru i wigoru, ciekawi świata mężczyźni, którzy nigdy nie brali udziału w żadnym reality show, pojadą do najbardziej egzotycznych zakątków kuli ziemskiej. Cztery wybitne osobowości i cztery różne charaktery – razem tworzą niepowtarzalny kwartet, wprost stworzony do wspólnej wyprawy w nieznane. Czeka ich zderzenie z odmienną kulturą i mnóstwo absolutnie nieprzewidywalnych i ekscytujących przygód. Przemierzą niemal trzydzieści tysięcy kilometrów, przekonani, że wiedzą o świecie już wszystko… odkryją go na nowo. Będzie zabawnie, zaskakująco, a czasem nawet… przerażająco. Ten program udowodni, że na męską przyjaźń i prawdziwą przygodę nigdy nie jest za późno.

W podróży życia bohaterom towarzyszy jako przewodnik, po tym zaskakująco odmiennym kulturowo świecie, Rafał Masny. Choć dzieli ich ponad pokolenie doświadczeń, to właśnie on będzie dla nich wsparciem podczas wyprawy. Kto lepiej odnajdzie się w egzotycznej rzeczywistości – millenials, znawca nowoczesnych technologii i internetu czy racjonalni, dojrzali dżentelmeni? Kto ma największy dystans do siebie i ciekawość świata? Odpowiedź już we wrześniu w Polsacie!

"Lepiej późno niż wcale" to polska wersja formatu NBC "Better Late Than Never", który cieszy się w USA ogromną popularnością. Wzięli w nim udział: kanadyjski aktor i wokalista William Shatner, aktor i legenda NFL Terry Bradshaw, amerykański reżyser i producent filmowy Henry Winkler oraz bokser, dwukrotny zawodowy mistrz świata wagi ciężkiej George Foreman oraz komik Jeff Dye. Program zachwycił amerykańską publiczność do tego stopnia, że na przełomie tego roku powstał drugi sezon. Tym razem bohaterowie pojechali w podróż po Europie, która jest dla Amerykanów równie egzotyczna jak dla nas Azja.

Format "Lepiej późno niż wcale" realizuje firma Golden Media Polska. Za produkcję z ramienia Polsatu odpowiada Maciej Myszka, a Golden Media Polska – Grzegorz Piekarski.