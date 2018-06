Kocha taniec i tańczy od zawsze. Jako dziewięcioletnia dziewczynka, wracając ze szkoły, sama weszła na zajęcia taneczne i już tam została.

Moja miłość do tańca narodziła się po obejrzeniu kultowego filmu „Dirty Dancing”. Oglądając go nieskończoną ilość razy, zakochałam się w historii bohaterów, w tańcu i w muzyce. Pewnie dlatego, moją pierwszą wielką miłością był mój partner taneczny - mówi Edyta Herbuś. Obiecałam sobie wtedy, że kiedyś zatańczę tę choreografię z finałowej sceny i spełniłam to marzenie podczas Koncertów Muzyki Filmowej, gdzie tańczę właśnie do „Time of my life”.

Edyta Herbuś jest tancerką międzynarodowej mistrzowskiej klasy "S" w tańcach latynoamerykańskich. Jest finalistką Mistrzostw Polski, Europy i świata w tańcu nowoczesnym, trzykrotną Mistrzynią Polski Formacji Tanecznych ze Step by step Kielce. W 2005 wystąpiła w programie „Taniec z Gwiazdami”, dzięki któremu zdobyła popularność i ogromną sympatię widzów. Reprezentowała Polskę podczas konkursu Tańca Eurowizji w 2008 roku, gdzie wraz z Marcinem Mroczkiem wywalczyli pierwsze miejsce. Brała udział w warsztatach aktorskich w Łodzi, Rzymie i Londynie oraz Masterclass w Los Angeles w szkole Bernarda Hillera. Przełomowe dla jej kariery okazały się występy taneczne podczas największych spektakli operowych w Teatrze Wielkim: „Traviata”, „Turandot” , „Latający Holender” , „Samson i Dalila”, „Salome”.

Taniec w spektaklach Opery Narodowej jest dla mnie pięknym i mocnym doświadczeniem. Występy na największej scenie teatralnej w Europie to zaszczyt, ale też ogromna radość . To mnie bardzo rozwinęło, otworzyło na szukanie w spektaklach nowych form wyrazu na scenie, a potem dodało odwagi i narzędzi do własnych poszukiwań.

Jak Edyta Herbuś odnajdzie się w roli jurorki „World of Dance”?

Będę jurorką wspierającą pasję uczestników. Tych, którzy przyszli do programu z miłości do tańca. Będę zwracać uwagę na to, w którym momencie swojej drogi rozwoju znajduje się dziś dany tancerz i jakiej wskazówki potrzebuje, by postawić świadomie kolejny krok. Będę doceniać umiejętności techniczne, ale też przypominać, że pomimo ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń po drodze, nie można zapominać o istocie tańca, czyli radości wyrażania siebie na scenie. Wiem dobrze jak wygląda droga do realizacji marzeń, przez ile wątpliwości trzeba przebrnąć, by pozostać wiernym sobie i swojemu sercu.

„World of Dance” to światowy hit amerykańskiej stacji NBC, którego jurorką i producentką jest znana wszystkim aktorka, piosenkarka i tancerka Jennifer Lopez. To nie jest kolejny talent show! To spektakularne widowisko, zarówno dla widzów, jak i uczestników, które przenosi taniec w zupełnie inny, nowy wymiar. Do rywalizacji w świecie tańca staną profesjonaliści, którzy stworzą zapierające dech w piersiach choreografie, jakich jeszcze nie było. Najlepsi tancerze z Polski i ze świata będą oceniani przez profesjonalne jury w trzech grupach wiekowych: juniorów, dorosłych i zespołów. Każdy z uczestników będzie miał szanse zdobyć maksymalną punktację w pięciu kategoriach: wykonanie, technika, choreografia, prezentacja i kreatywność.