Specjalnie dla finalistów, podczas finałowego odcinka wystąpią gwiazdy polskiej sceny. Dla Kasi Dziurskiej i Tomka Barańskiego zaśpiewa Grzegorz Hyży. Beata Tadla i Jan Kliment zatańczą zaś do występu Margaret:

Chyba po raz pierwszy w historii finałów „Tańca z Gwiazdami” zatańczymy taniec współczesny. Pomoże nam w tym Margaret swoją piosenką o niespełnionej miłości, będzie więc wiele emocji i walki w tańcu – zdradza Beata Tadla.

Dziennikarka podsumowała swój udział w programie "Taniec z gwiazdami" zdradzając, że przygoda z show kosztowała ją wiele emocji i wysiłku:

To była długa i wyboista droga. Po raz pierwszy brałam udział w konkursie, choć jestem zupełnie pozbawiona genu rywalizacji. Wszystko zaczęło się emocjonalną burzą i zmianami w moim życiu, dalej była przygoda, spotkanie z tym, co było dla mnie tak odmienne od mojej codzienności - tańcem. Były kryzysy i momenty kiedy dopadały mnie wątpliwości, były też małe zwycięstwa kiedy mimo słabości fizycznej dawałam radę. Wiele musiałam w tym programie wypracować żmudnym, codziennym wysiłkiem na treningach i cieszyłam się z każdego postępu. Jak już dotarłam do połowy to cieszyłam się, że mogę odpaść, wstydu nie będzie. Finał jest dla mnie nagrodą i wielką radością za ten cały wysiłek

Finałowy odcinek "Tańca z gwiazdami" już dziś o 20.00 w Polsacie.