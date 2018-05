Widzowie programu w ostatnim odcinku zobaczyli dwie bójki w wykonaniu uczestników aktualnej edycji. I choć awantury w "Warsaw Shore" to chleb powszedni, tym razem sytuacje wyglądały naprawdę groźnie. Do pierwszej z nich doszło w momencie, gdy grupa uczestników wracała z nocnej imprezy do domu. Na skutek kłótni do jakiej doszło pomiędzy Jackiem i Wiktorią, mężczyzna wypchnął koleżankę z samochodu. Gdyby nie błyskawiczna reakcja ochroniarza, kobieta uderzyłaby głową w bruk. Tego samego wieczoru doszło do kolejnego incydentu. Tym razem Jola zaczęła uderzać obcasem w głowę "Brzydala". Kiedy z jego skroni polała się krew, interweniowali ochroniarze produkcji.

Na skutek agresywnych zachowań, zarówno Jola Mróz, jaki i Jacek Bystry zostali wyrzuceni z programu.

Stacja MTV zawsze była, jest i będzie przeciwnikiem wszelkiego rodzaju agresji. W jej DNA zapisana jest walka z brakiem tolerancji i przemocą. Niestety nie byliśmy w stanie przewidzieć, że sytuacje, które zostały pokazane w dzisiejszym odcinku mogą mieć miejsce. Jednak stanowcza i natychmiastowa reakcja produkcji udowadnia, że potępiamy podobne zachowania. Jola i Jacek zostali natychmiastowo usunięci z programu, a współpraca z nimi została bezpowrotnie zakończona. Poszanowanie godności każdego człowieka oraz bezpieczeństwo uczestników programu jest dla MTV sprawą nadrzędną, a wszelkie przejawy agresji i barku szacunku są niedopuszczalne - napisano w oświadczeniu.

Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, stacja MTV zastanawia się teraz, co dalej z produkcją

Obecnie rozpatrujemy różnorodne możliwości i propozycje programowe. Oczywiście nie wykluczamy, że format „Warsaw Shore” będzie kontynuowany. Jeżeli zdecydujemy się na realizację kolejnej edycji to nie pojawią się w niej osoby, które zostały nieodwołalnie usunięte z programu. Ciągle pracujemy nad nowymi formatami oraz sezonami obecnie emitowanych programów - tłumaczy portalowi Wirtualnemedia.pl Denis Pluskota, PR manager VIMN Polska, nadawcy MTV Polska.

Program "Warsaw Shore" emitowany jest w stacji MTV od 2013 roku. Obecnie nadawana jest jego 9. edycja.