"Make me over. Wielka Zmiana" to show, w którym uczestnicy będą mieli tylko 60 sekund aby przekonać jurorów, że to właśnie oni powinni być zakwalifikowani do Wielkiej Zmiany. W jury zasiądą: stylistka Joanna Horodyńska, projektantka Ewa Minge, coach Marcin Mańka. Jednak ostatecznie to uczestnik wybierze spośród jurorów osobę, która przeprowadzi jego metamorfozę. Po raz pierwszy więc, to jurorzy będą walczyć między sobą o możliwość wykazania się talentem i pomysłowością. W każdym odcinku zobaczymy dwie przemiany.

Make me over. Wielka Zmiana / Polsat / RAFAL KLIMCZYK

Niebywałe emocje towarzyszące tej niecodziennej rywalizacji będzie podgrzewała Natasza Urbańska. W roli prowadzącej program o metamorfozach, ta znana aktorka, piosenkarka i tancerka z pewnością będzie się czuła jak ryba w wodzie, gdyż prywatnie jest wielką fanką mody. Natasza na czerwonym dywanie lubi prezentować odważne stylizacje, w których wygląda olśniewająco. Aktorka doskonale wie jak połączyć klasyczne, kobiece stroje z najmodniejszymi trendami.

W programie "Make me over. Wielka zmiana", w trakcie pracy z uczestnikami, jurorzy nie będą szczędzili porad modowych i zdradzą wiele różnych trików urodowych, z których każdy będzie mógł skorzystać i wypróbować na sobie. Kto trafi do grona szczęśliwców i zmieni swój wizerunek? Tego dowiemy się w premierowym odcinku już 25 kwietnia o godz. 21:00 w Polsat Cafe.