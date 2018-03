Otwieramy nowe pasmo w telewizji publicznej - wtorki o 20.30, mam nadzieję, że ta tradycja dzisiaj rozpoczęta potrwa lata, mianowicie będziemy pokazywać w specjalnym paśmie, nazwaliśmy je historyczno-tożsamościowym, najważniejsze polskie produkcje pokazujące polską historię - powiedział Kurski.

Od dzisiaj, przez trzynaście kolejnych wtorków, z wyjątkiem tego dnia, kiedy będzie mecz polskiej reprezentacji, telewizja polska pokaże po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat serial (...) "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy" - zapowiedział prezes TVP.

Jak mówił, jest to jeden z najważniejszych seriali historycznych w Polsce, szczególnie teraz, kiedy zaczynamy świętować stulecie niepodległości.

Jesienią będą centralne obchody, ale dobrze, że właśnie teraz na wiosnę znajdujemy chwilę na refleksję, żeby pokazać ten nurt polskiej tradycji niepodległościowej, który nie odwołuje się przeważnie w polskiej kinematografii do stron tragicznych, heroicznych, romantycznych, tylko pokazuje pozytywistyczną pracę Polaków w Wielkopolsce od końca wojen napoleońskich, od upadku Napoleona, aż do powstania wielkopolskiego - powiedział Kurski. - Jestem przekonany, że ten serial rozpocznie znakomite pasmo, które na wiele, wiele lat zostanie w telewizji publicznej i w którym Polacy zawsze będą mogli intuicyjnie odwołać się do tego wielkiego, historycznego kina - dodał.

Kurski zaznaczył, że TVP chce, żeby ten serial "przygotował nas duchowo pod wielką produkcję", do której trwają właśnie zdjęcia - "Drogi wolności". Prezes TVP powiedział, że jest to największe przedsięwzięcie telewizji od wielu lat - "epicka historia trzech sióstr, które dojrzewają na początku XX wieku - dzielne, niezależne, służą Polsce, wydają pismo, przeżywają swoje dramaty, miłości, swoje codzienne troski".

"I na tym epickim tle osadzona jest historia odzyskiwania przez Polskę niepodległości" - podkreślił prezes TVP. Dodał, że od września będzie to "główna pozycja programowa na niedzielny wieczór".

Kurski dodał, że TVP pracuje nad szeregiem innych historycznych seriali, które "w najpiękniejszy możliwie współcześnie sposób pokażą polską historię, po +Drogach wolności+, wkrótce mam nadzieję, że pierwszy pilotażowy odcinek serialu roboczo nazwanego +Młody Piłsudski+ zostanie zaprezentowany w listopadzie tego roku, równo w stulecie niepodległości". Dodał, że emisja produkcji jest przewidziana na 2019 r., ale pilotażowy odcinek będzie wyświetlony będzie równo w stulecie polskiej niepodległości".

Kolejna produkcja TVP, zapowiadana przez Kurskiego, to serial "Ludzie i bogowie" o oddziale likwidatorów kierownictwa dywersji Armii Krajowej. - Coś co można by w taki najbardziej potoczny sposób uznać za pewien rodzaj odniesienia się do "Czasu Honoru", w naszym przekonaniu "Czas honoru" jest serialem jednak i jeśli chodzi o epokę i wypalenie tematu, raczej skreślonym, ale chcemy zaprezentować własną propozycję tego rodzaju kina - powiedział prezes TVP.

Inne seriale, które zagoszczą na antenie TVP to "Dom Pod Dwoma Orłami", "Prymas" (serial o kardynale Stefanie Wyszyńskim). TVP planuje także nakręcić serial m.in. o Władysławie Andersie, Agnieszce Osieckiej i Adamie Mickiewiczu.

Kurski dodał, że TVP pracuje także na ekranizacją powieści Bronisława Wildsteina "Czas niedokonany". - Jestem przekonany, że będzie to wielka propozycja, saga polskich losów, kontekstów polsko-żydowskich, polskiej rodziny zasymilowanych Żydów, pokazujący całą komplikację, całą trudność, ale całe też piękno tych niepowtarzalnych losów, na styku tych dwóch kultury, na styku tych dwóch narodów - podkreślił.

Zapowiedział, że 25 marca TVP rozpoczyna emisję drugiego sezonu "Dziewczyn wojennych". "Odważne, piękne, młode dziewczyny pokazują nam patriotyzm, walkę podczas II wojny światowej z Niemcami, w atrakcyjny, bardzo nowoczesny sposób odwołujący się do widza masowej wyobraźni. Jesteśmy przekonani, że sukces tego serialu z wiosny zeszłego roku da się powtórzyć i być może będzie jeszcze lepiej" - dodał.

Kurski wymienił także inicjatywy TVP związane z ważnymi datami w polskiej historii. 26 marca przypada 75. rocznica Akcji pod Arsenałem w związku z tym TVP - 21 marca - organizuje Wielki test o polskich dowódcach, również tych z AK.

24 marca w związku z Dniem Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, TVP będzie transmitowała koncert "Panny sprawiedliwe" o godz. 18.20 na TVP1.

TVP upamiętni także 13. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II poprzez koncert na żywo z Wadowic. "Koncert się zacznie o 20 na TVP1, skończy się dokładnie o 21.37 (godzina śmierci papieża - PAP) „ - dodał Kurski.

Telewizja uczci też 10 kwietnia rocznicę katastrofy smoleńskiej, a także 13 kwietnia zbrodni katyńskiej. "19 kwietnia to 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim z tego tytułu, będzie live transmitować oficjalne obchody i oficjalny koncert z muzeum POLIN" - zapowiedział Kurski.

Poinformował, że również 75. rocznica zamordowania Witolda Pileckiego spotka się "ze specjalnym potraktowaniem przez telewizję publiczną, specjalnym dokumentem na ten temat".

Kurski zapowiedział także, że TVP1 wyemituje, w okolicach 75. rocznicy upamiętniającej tzw. krwawą niedzielę 11 lipca 1943, film w reż. Wojciecha Smarzowskiego "Wołyń".

Prezes TVP poinformował również, że telewizja będzie transmitować na żywo, 17 marca koncert prezentujący niedawno ukończoną rekonstrukcję fortepianu cenionego dziewiętnastowiecznego warszawskiego producenta Fryderyka Buchholtza, instrumentu, który znajdował się w prywatnym posiadaniu rodziny Chopinów w ostatnich latach pobytu Fryderyka Chopina w Warszawie.