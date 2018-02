Choć pomysł dzielenia się z szeroką publicznością własnymi problemami zdrowotnymi może wydawać się kontrowersyjny, rodzimy celebryci już dawno przerobili ten temat. Hashimoto Karoliny Szostak, borelioza Barbary Kurdej-Szatan, liczne przypadki celebryckich depresji, a także ochoczo wrzucane do sieci zdjęcia ze szpitala, to tylko wierzchołek góry lodowej. Telewizja Polska postanowiła wykorzystać tę gotowość naszych gwiazd do intymnych zwierzeń i jak podają "Wirtualne Media", pracuje właśnie nad polską edycją amerykańskiego show "Lekarze".

W programie zaproszone do studia gwiazdy opowiedzą o przebytych przez siebie chorobach oraz metodach ich leczenia. TVP traktuje format jako misyjny, bowiem mający na celu szerzenie wiedzy na tematy zdrowia.

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, "Lekarze" trafią na antenę TVP1 późną wiosną.