Jako pierwszy informację skomentował Tede, warszawski raper, przedstawiciel nurtu komercyjnego, od lat skonfliktowany z pochodzącym z Poznania Peją.

- Przecież to paranoja jest, jak on będzie w tym „Agencie”, bo będzie w TVN-ie, będzie k…ą z TVN-u. Ja to zaszczytne stanowisko piastowałem przez X lat i nagle role się odwróciły - śmiał się Tede w trakcie wywiadu dla kanału YouTube „Duży w maluchu”.

Warszawiak nawiązywał do jednego z utworów Poznaniaka, który niegdyś rapował o Tedem: „Jesteś z TVN, k…o, zwykłym durniem”.

Do sprawy odniósł się także Donatan.

- To moja odpowiedź na Wasze pytania, czemu wolę robić kawałki z Marylą Rodowicz. Ponieważ, i zabrzmi to kuriozalnie dla hiphopowego świata, wykonawcy popowi rzadziej udają i częściej są sobą! Tadam! - napisał na Facebooku autor megahitu „My Słowianie”.

Na popularnym facebookowym profilu „Beka z rapsów” internauci również żartowali z poznańskiego rapera, wytykając mu przy okazji hipokryzję.

- Czy aż tak was to boli, że Rychu Peja ma szanse dziś uczciwie zarobić? - pytał ktoś, nawiązując do utworu artysty, który naprawdę nazywa się Ryszard Andrzejewski.

- W końcu ktoś będzie reprezentował biedę - dowcipkował inny komentator.

Trzecia edycja programu „Agent - Gwiazdy” pojawi się na antenie TVN w lutym. Zdjęcia do produkcji zostały zrealizowane w Hong Kongu i na wyspie Bali.

Prowadzącą show znów będzie Kinga Rusin, zaś poza Ryszardem „Peją” Andrzejewskim w nowych odcinkach rywalizować będą Ilona Ostrowska (aktorka, "Ranczo"), Maciej Myszkowski (architekt, mąż Justyny Steczkowskiej), Julia Wróblewska (aktorka "Listy do M."), Michał Mikołajczak (aktor, "Miasto 44"), Tomasz Ciachorowski (aktor, "Misja Afganistan"), Piotr Świerczewski (były piłkarz SC Bastia, Lech Poznań), Beniamin Andrzejewski (aktor, "19+"), Maja Włoszczowska (kolarka, dwukrotna mistrzyni olimpijska), Anna Skura (blogerka podróżnicza), Karolina Ferenstein-Kraśko (żona Piotra Kraśki), Jan Kuroń (kucharz), Anna Lucińska (modelka, prezenterka) i Victor Borsuk (mistrz Polski w kitesurfingu).