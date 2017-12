Słynna rock opera autorstwa Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice’a, przedstawiająca ostatni dzień z życia Chrystusa, doczekała się do tej pory wielu wersji. Najsłynniejsza to broadwayowski oryginał z 1971 roku oraz film Normana Jewisona z 1973 roku.

Z musicalu pochodzą takie przeboje, jak „I Don't Know How to Love Him”, „Hosanna” czy „What’s the Buzz?”/„Strange Thing Mystifying”.

Nową wersję dla NBC wyreżyseruje David Leveaux pod okiem Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a. Premierę wyznaczono na 1 kwietnia 2018 roku.

Alice Cooper w lipcu tego roku wydał swój 27 album „Paranormal”. Artysta wraz z Johnnym Deppem i Joe Perrym, czyli zespołem The Hollywood Vampires, wystąpi 12 czerwca 2018 roku na warszawskim Torwarze.