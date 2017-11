Della Reese przyszła na świat w 1931 roku. Odkryta przez Mahalię Jackson w chórze kościelnym, robiła zawrotną karierę na scenie gospel/pop lat 60. Jej pierwszym hitem była ballada „Don’t You Know”, soulowa adaptacja arii z opery „Cyganeria” Pucciniego. Utwór trafił na debiutancki album wokalistki zatytułowany po prostu „Della” (1960). Uznanie krytyki i uwielbienie publiczności przyniosły artystce kolejne płyty z klasycznym popem barwionym gospel i jazzem, jak „The Classic Della” (1962) czy „Waltz With Me, Della” (1963).

W połowie lat 60. gwiazda zwróciła się w stronę telewizji. Dostała własny show „Della”, pierwszy tego typu prowadzony przez Afroamerykankę. Produkcja doczekała się 200 odcinków.

Reese wystąpiła także w paru filmach kinowych, jak „Noce Harlemu” czy „Salon piękności”, jednak jej żywiołem przez ostatnie pół wieku pozostawała telewizja. Zagrała m.in. matkę B.A. Baracusa w „Drużynie A”, występowała w takich serialach jak „MacGyver”, „Statek miłości”, „McCloud”, „Sierżant Anderson” i wiele innych. Międzynarodową sławę przyniosła jej jednak rola anielicy Tess w „Dotyku anioła”, za którą otrzymała nominacje do Emmy i Złotego Globu. Serial doczekał się 9. sezonów, był emitowany w latach 1994-2003.

Prywatnie Reese była zagorzałą republikanką i przez kilkanaście lat pełniła funkcję pastorki w lokalnym kościele. Długo chorowała na cukrzycę. Ostatni serial z jej udziałem to „Signed, Sealed, Delivered” z 2014 roku.