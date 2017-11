Ideą programu ma być przegląd tematów związanych ze zjawiskiem popularności. Czy celebryta to wynalazek XXI wieku? Ile zdjęć zrobiła sobie królowa Wiktoria? Dlaczego ludzie cierpią i przechodzą kilkadziesiąt operacji plastycznych, żeby wyglądać jak ukochany celebryta? Co sprawia, że Bonnie i Clyde czy „mama Madzi" znajdują się na większej ilości okładek niż gwiazdy kina i politycy? Skąd wzięli się paparazzi? Jak politycy stają się celebrytami? Czy w XXI wieku istnieje coś takiego jak prywatność? Co wypadało kiedyś, a na co można pozwolić sobie dzisiaj? Kiedy została zorganizowana pierwsza „ustawka medialna"?

Na te i inne pytania będzie odpowiadać Karolina Korwin-Piotrowska wraz z zaproszonymi gwiazdami. W pierwszym odcinku programu pojawią się Magdalena Boczarska i Dawid Woliński. W kolejnych odcinkach zobaczymy m.in. Magdalenę Cielecką, Michała Piróga i Łukasza Jemioła.

W każdym odcinku „#Sławy” pojawią się felietony, ciekawostki oraz przegląd tytułów i leadów z artykułów odnoszących się do tematu przewodniego.

Premiera programu na antenie TVN Style nastąpi w sobotę 25 listopada o godz. 23.00.