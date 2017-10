Program produkuje firma Snowman Productions - ta sama, która wprowadziła do duńskiej telewizji format „Marriage at First Sight”, czyli „Ślub od pierwszego wejrzenia”, którego już drugą polską edycję emituje obecnie telewizja TVN.

Eksperyment telewizyjny powstał z myślą o osobach, które pragną mieć dziecko, ale wolą pozostać singlami i nie szukają miłości ani partnera na życie. W formacie zespół ekspertów dopasuje odpowiednich ojców w oparciu o kryteria kobiet, które zgłoszą się do programu. Mężczyźni będą testowani fizycznie i psychicznie. Dobrani w pary przyszli rodzice podzielą się odpowiedzialnością w opiece nad dzieckiem, ale nie będą mieszkać pod jednym dachem - informuje portal wirtualnemedia.pl.

„Pregnant with a Stranger” jest promowany jako odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie - w Danii rodzi się bowiem coraz więcej dzieci poczętych dzięki metodzie in vitro, których ojciec jako anonimowy dawca plemników pozostaje nieznany. Program odchodzi tym samym od tradycyjnego modelu rodziny, w którym dziecko musi być wychowywane przez matkę i ojca w jednym domu.

Format został zaprezentowany podczas jesiennej edycji międzynarodowych targów telewizyjnych MIPCOM w Cannes.

- To, co zdecydowanie interesujące, to fakt, że ewentualny udział w tym eksperymencie telewizyjnym będzie miał konsekwencje dla jego uczestników na całe życie. To otwiera bardzo kontrowersyjną dyskusję o granicach telewizji. Z pewnością jego realizacja wzbudzi ogromne emocje - mówi Grzegorz Piekarski, producent i prezes Golden Media Polska, uczestniczący w targach w Cannes.

„Pregnant with a Stranger” ma zadebiutować w duńskiej telewizji w 2018 roku. Castingi na uczestników trwają już jednak od czerwca.