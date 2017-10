Format zadebiutował w 2015 roku i do tej pory powstało kilka jego cieszących się dużą popularnością edycji, m.in. we Francji, na Słowenii, w Australii, Kolumbii czy Nowej Zelandii.

W każdym odcinku występuje drużyna składająca się z 4-5 uczestników, którzy zostają wprowadzeni w stan hipnotyczny. Hipnotyzer nadaje każdemu z nich inną rolę, np. tancerza tango, gimnastyczki artystycznej czy ukrywającego się uciekiniera z więzienia. Zgromadzona w studiu widownia obserwuje, jak nieświadomi jak uczestnicy wypełniają zadania indywidualne i zbiorowe oraz nieświadomie wcielają się w role.

Reżyserem nowego projektu TVN jest Wojciech Iwański, a uczestników w stan hipnozy wprowadzi hipnoterapeuta Artur Makieła. Program będzie miał prowadzącego, ale z informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, że jeszcze nie został on wybrany.

Trwają już natomiast poszukiwania uczestników show, którzy poddawani są różnym testom oraz grom i zabawom.

- Jesteśmy już po pierwszych castingach i mamy rewelacyjne doświadczenia. Kolejnych uczestników będziemy szukać w najbliższą sobotę i niedzielę w Warszawie w siedzibie ATM Grupy przy ul. Wał Miedzeszyński 384. Castingi będą się odbywać również w innych miastach Polski - mówi Wojciech Iwański.

Artur Makieła zapewnia, że hipnoza jest absolutnie bezpiecznym stanem dla człowieka. - Hipnoza ma kilka swoich odsłon. Z jednej strony posiada ona odsłonę terapeutyczną, kiedy jest bardzo pomocna aby zarządzać swoimi własnymi emocjami. Zjawisko to ma też swoją drugą odsłonę, będąc niezwykle piękną, śmieszną, rozrywkową i radosną. Jest to tak zwana hipnoza sceniczna, czyli prezentowanie zjawisk i tego co się dzieje w naszych umysłach w wariancie rozrywkowym - komentuje hipnotyzer.

Program trafi prawdopodobnie do wiosennej ramówki TVN.

Wypada dodać, że w Polsce w latach transformacji show pewnego hipnotyzera cieszył się wielką popularnością: