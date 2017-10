W sobotnim wydaniu „Faktów” Marcin Bosacki, były dziennikarz „Gazety Wyborczej”, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ambasador RP w Kanadzie, skrytykował nieobecność Hanny Gronkiewicz-Waltz na konwencji programowej Platformy Obywatelskiej. Tweet Bosackiego podał dalej Tomasz Lis, komentując: - Zdaje się w TVN przestawiono wajchę. Coraz więcej materiałów jak pod przekazy z Nowogrodzkiej. Wygląda to smutno i coraz żałośniej.

W poniedziałek w sztandarowym programie TVN24 „Czarno na białym” pokazano materiał Brygidy Grysiak o aferze reprywatyzacyjnej oparty na wywiadzie reporterki z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Pod koniec rozmowy dziennikarka zadała prezydent Warszawy pytania, o których przygotowanie poprosiła członków komisji ds. afery reprywatyzacyjnej. Nie uprzedziła prezydent, że to pytania od członków komisji, przed którą Gronkiewicz-Waltz od miesięcy nie chce się stawić.

- Kolejne przełomy w polskim dziennikarstwie - skomentował to na Twitterze Tomasz Lis. Jeden z użytkowników ocenił, że wielu dziennikarzy boi się PiS-u, więc krytykuje opozycję, na co naczelny „Newsweeka” stwierdził: - Dokładnie tak jest. Zaczynamy mieć środki masowego przekazu linii PIS-u. Jak w PRL - media jako pas transmisyjny.

Portal wirtualnemedia.pl opisuje także, że we wtorkowym „Jeden na jeden” gościem Bogdana Rymanowskiego była premier Beata Szydło. Dziennikarz w pewnym momencie zapytał szefową rządu: „A jak to jest z pani zmęczeniem, z pani wypaleniem? Jest czy go nie ma po tych dwóch latach?”, na co Szydło odparła: „Wyglądam na osobę zmęczoną?”. „Wygląda pani świetnie”, padła odpowiedź.

Tę wymianę zdań częściowo przytoczył na Twitterze Jacek Nizinkiewicz z „Rzeczpospolitej”. - Niestety właśnie to oddaje widoczną ostatnio linię całej stacji - skomentował Tomasz Lis. - Szydło - wyglądam na wypaloną? Rymanowski - wygląda pani świetnie. Niby wszystko jasne, a jednak samobójstwo pana redaktora niezwykłe - dodał w późniejszym wpisie.

Z kolei we wtorek wieczorem zamieścił tweet o treści: - TVN24 cudownie wyważony. Jak zważone mleko. Dziękuję. Krzyż na drogę. Na antenie stacji emitowano wówczas „Czarno na białym”, w którym jeden z materiałów składał się z wypowiedzi mieszkańców małych miejscowości w większości popierających PiS.