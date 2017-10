- Jak nie było tej umowy w telewizji, to znaczy, że się jeszcze nie wydarzyła. Właśnie wydarza się teraz - stwierdził uradowany Jacek Kurski tuż przed złożeniem podpisu na umowie.

- Panowie, kamera, wasze podpisy… Jak państwo chcą to zobaczyć na żywo, to proponuję, żeby nasze kolega operator się zbliżył i za chwilę państwu pokażę… Wygląda na to, że podpisy już są na dokumencie… że panowie za moment wymienią się tymi bardzo oficjalnymi teczkami i światu będzie można ogłosić, że wielkie szanse na najlepszego sylwestra w Polsce, a tak było w zeszłym roku, mamy znowu my, czyli Dwójka w Zakopanem - mówił prezenter Tomasz Kammel.

- Czy widzą państwo ten Giewont, czy widzą państwo to słońce? Niebo nie kłamie, góry nie kłamią, pogoda nie kłamie. Cztery dni temu tutaj padało, pięć dni temu tutaj padało, trzy dni temu padało, dwa dni temu tutaj padało, wczoraj nie padało, ale było pochmurno, dziś, kiedy podpisujemy, Telewizja Polska — Zakopane, to porozumienie, jest piękne słońce - i taki będzie ten sylwester. Może nie słoneczny, bo to będzie noc, ale będzie radosny, wspaniały, udany, ogólnopolski. Serdecznie państwa zapraszamy na narodowego sylwestra w Zakopanem - ekscytował się Kurski.