Pomysłodawcami programu są dziennikarz muzyczny Bartosz Boruciak oraz fotograf i grafik Miron Chomacki. Boruciak wystąpi również w roli gospodarza show.

Autorzy zapowiadają, że „Nie o to pytałem” ma w zamierzeniu trafić zarówno do fanów hip-hopu, jak i laików, którzy mogą uważać, że raperzy nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Zaproszeni goście będą się musieli ponoć zmierzyć z bardzo odważnymi pytaniami.

Na pierwszy ogień pójdzie kontrowersyjny Popek, lider Gangu Albanii i zawodnik MMA, ostatnio coraz częściej wypowiadający się również na tematy społeczno-polityczne.

Program będzie emitowany co poniedziałek o godz. 22.10.