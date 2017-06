Wpis Zborowskiego udostępniła na Facebooku Krystyna Janda i zareagowało na niego kilka tysięcy tysięcy internautów. "Zwrócona narodowi TVP oczyszcza się, głównie z widzów. Program "Jaka to melodia" oglądało średnio około 4 mln widzów. Program "Jaka to patriotyczna lub kościelna melodia" może liczyć moim zdaniem na ok. 400 tys." - Wiktor Zborowski na swoim Facebooku złośliwie skomentować pomysł TVP.

"3,6 mln targowiczan, komunistów, złodziei, łotrów, barbarzyńców, obarczonych specjalnej troski, zdrajców narodu, UBywateli, koderstów i innego gorszego sortu, zostało "sczyszczonych". To dobra zmiana, oczekiwana, potrzebna" - czytamy w emocjonalnym wpisie.

Robert Janowski nie będzie już prowadzącym programu "Jaka to melo­dia?" - podał w poniedziałek tygodnik "Flesz". Tymczasem TVP, w oficjalnym oświadczeniu, pisze o "zwiększeniu liczby prowadzących". "Efekt zmian w formacie będzie można zobaczyć w jesiennej ramówce na antenie TVP 1" - czytamy w nim.