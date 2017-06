Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, wokalista już podpisał kontrakt z publiczną telewizją. W roli jurora "The Voice of Poland" Michała Szpaka zobaczymy już jesienią.

Na razie nie wiadomo, jaki będzie pozostały skład jury. W ostatnim sezonie show występy uczestników oceniali Baron i Tomson, Maria Sadowska, Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny.

Od pewnego czasu mówi się, że w kolejnej edycji do programu powrócić ma Edyta Górniak. Rozmowy z produkcją prowadziła ponoć także Doda, jednak Górniak zastrzegła, że nie ma mowy, by wystąpiła z Rabczewską w jednym programie. Na kogo więc postawi TVP? O tym przekonamy się już niebawem. Na razie trwają precastingi do nowej edycji "The Voice of Poland".